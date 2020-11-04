Dolar
8.4268
0.0629%
Euro
9.9049
0.254%
Altın
1906.33
0.0787%
Borsa
1167.65
1.4721%
G. Altın
517.133
0.2485%
Bitcoin
119655.24
1.089%
EXEN Coin
12.38
5.18%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C
    Başakşehir'den Manchester United karşısında rüya gibi galibiyet

    Başakşehir'den Manchester United karşısında rüya gibi galibiyet

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir dünya devi rakibi Manchester United'ı Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Demba Ba ve Visca'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 22:47
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 22:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında temsilcimiz Başakşehir ile İngiliz devi Manchester United karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.

    Başakşehir den Manchester United karşısında rüya gibi galibiyet #1

    BRAVO BAŞAKŞEHİR

    Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü 13. dakikada Demba Ba attı. İlk golün asistini yapan Edin Visca, 40. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. Manchester United, 43. dakikada Anthony Martial ile maçın skorunu belirledi.

    Başakşehir, bu sonuçla birlikte grupta puanını 3'e yükseltti. İlk 2 maçını kazanan Manchester United ise 6 puanda kaldı.

    Başakşehir den Manchester United karşısında rüya gibi galibiyet #2

    MANU'NUN İSTANBUL KABUSU

    Öte yandan, Manchester United İstanbul'da oynadığı son 3 maçında da mağlup oldu. İngiliz devi daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

    Grubun 4. hafta maçında Başakşehir ile Manchester United, 24 Kasım Salı günü karşı karşıya gelecek.

    Başakşehir den Manchester United karşısında rüya gibi galibiyet #3

    TRİBÜNLERDE TÜRK BAYRAKLARI YER ALDI

    Başakşehir'in, Manchester United ile oynadığı mücadele için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde dev Türk bayrakları yer aldı.

    Kale arkası tribünlere serilen bayraklar, locaların üzerindeki tribünlere de asıldı.

    Başakşehir den Manchester United karşısında rüya gibi galibiyet #4

    CRIVELLI VE MAHMUT TEKDEMİR YOK

    Turuncu-lacivertli ekipte, geçen hafta sonu ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Enzo Crivelli ile sakatlığı süren Mahmut Tekdemir kadroda yer almadı.

    Takımla antrenmanlara başlayan ancak henüz hazır olmayan Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

    İstanbul ekibinde bir diğer eksik ise uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Junior Caiçara.

    Başakşehir den Manchester United karşısında rüya gibi galibiyet #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir