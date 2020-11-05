Başakşehir'in grubunda son durum

Manchester United'ı 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini alan temsilcimiz Başakşehir, 3 puanla son sırada bulunuyor.

Leipzig ve PSG maçlarını kaybeden ve umutlarını yitirmek üzere olan Başakşehir, Manchester United karşısında aldığı galibiyetle adeta yeniden ayağa kalktı.

Demba Ba ve Visca'nın golleriyle Kırmızı Şeytanlar'ı 2-1 yenen turuncu-lacivertliler, 3 puanla tanışmış oldu.

H grubundaki bir diğer karşılaşmada ise Alman ekibi Leipzig, Fransız devi PSG'yi 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

LİDER YİNE MANU

Bu sonuçların ardından 6 puanı bulunan ManU liderliğini sürdürürken, aynı puanlı Leipzig 2., 3'er puanı bulunan PSG ile Başakşehir ise 3 ve 4. sırada yer aldı.

MANU DEPLASMANINA GİDİYORUZ

Temsilcimiz, bir sonraki maçta 24 Kasım Salı günü deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. PSG ise sahasında Leipzig'i konuk edecek.