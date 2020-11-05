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Başakşehir'in grubunda son durum
Manchester United'ı 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini alan temsilcimiz Başakşehir, 3 puanla son sırada bulunuyor.
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 09:36
- Güncelleme : 05.11.2020 - 10:03
Leipzig ve PSG maçlarını kaybeden ve umutlarını yitirmek üzere olan Başakşehir, Manchester United karşısında aldığı galibiyetle adeta yeniden ayağa kalktı.
Demba Ba ve Visca'nın golleriyle Kırmızı Şeytanlar'ı 2-1 yenen turuncu-lacivertliler, 3 puanla tanışmış oldu.
H grubundaki bir diğer karşılaşmada ise Alman ekibi Leipzig, Fransız devi PSG'yi 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.
LİDER YİNE MANU
Bu sonuçların ardından 6 puanı bulunan ManU liderliğini sürdürürken, aynı puanlı Leipzig 2., 3'er puanı bulunan PSG ile Başakşehir ise 3 ve 4. sırada yer aldı.
MANU DEPLASMANINA GİDİYORUZ
Temsilcimiz, bir sonraki maçta 24 Kasım Salı günü deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. PSG ise sahasında Leipzig'i konuk edecek.