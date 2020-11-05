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    Başakşehir'in grubunda son durum

    Başakşehir'in grubunda son durum

    Manchester United'ı 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini alan temsilcimiz Başakşehir, 3 puanla son sırada bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 09:36
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 10:03
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    Leipzig ve PSG maçlarını kaybeden ve umutlarını yitirmek üzere olan Başakşehir, Manchester United karşısında aldığı galibiyetle adeta yeniden ayağa kalktı.

    Demba Ba ve Visca'nın golleriyle Kırmızı Şeytanlar'ı 2-1 yenen turuncu-lacivertliler, 3 puanla tanışmış oldu.

    H grubundaki bir diğer karşılaşmada ise Alman ekibi Leipzig, Fransız devi PSG'yi 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

    LİDER YİNE MANU

    Bu sonuçların ardından 6 puanı bulunan ManU liderliğini sürdürürken, aynı puanlı Leipzig 2., 3'er puanı bulunan PSG ile Başakşehir ise 3 ve 4. sırada yer aldı.

    Başakşehir in grubunda son durum #1

    MANU DEPLASMANINA GİDİYORUZ

    Temsilcimiz, bir sonraki maçta 24 Kasım Salı günü deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. PSG ise sahasında Leipzig'i konuk edecek.

    Başakşehir in grubunda son durum #2

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