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Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri
- Haber Merkezi
- 01.10.2020 - 19:17
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi.
Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Turuncu-lacivertlilerin H Grubu'nda rakipleri Paris Saint Germain, Manchester United ve Leipzig oldu.
SORLOTH TEKRAR TÜRKİYE'YE GELECEK
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth da takımı Leipzig ile İstanbul'a gelecek. Süper Lig'de gol krallığı yaşamış bir isim olarak Almanya'ya giden Norveçli golcünün takımı Leipzig, Başakşehir'in rakibi oldu.
İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ TÜM GRUPLAR
A GRUBU
Bayern Münih
Atletico Madrid
FC Salzburg
Lokomotiv Moskova
B GRUBU
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Inter
Mönchengladbach
C GRUBU
FC Porto
Manchester City
Olympiakos
Marsilya
D GRUBU
Liverpool
Ajax
Atalanta
Midtjylland
E GRUBU
Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes
F GRUBU
Zenit
Borussia Dortmund
Lazio
Club Brugge
G GRUBU
Juventus
Barcelona
Dinamo Kiev
Ferençvaroş
H GRUBU
Paris Saint-Germain
Manchester United
RB Leipzig
Başakşehir