Temsilcimiz Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri PSG, Manchester United ve Leipzig oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi.

Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Turuncu-lacivertlilerin H Grubu'nda rakipleri Paris Saint Germain, Manchester United ve Leipzig oldu.





SORLOTH TEKRAR TÜRKİYE'YE GELECEK

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth da takımı Leipzig ile İstanbul'a gelecek. Süper Lig'de gol krallığı yaşamış bir isim olarak Almanya'ya giden Norveçli golcünün takımı Leipzig, Başakşehir'in rakibi oldu.

İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.





İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ TÜM GRUPLAR

A GRUBU

Bayern Münih

Atletico Madrid

FC Salzburg

Lokomotiv Moskova

B GRUBU

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Inter

Mönchengladbach



C GRUBU

FC Porto

Manchester City

Olympiakos

Marsilya



D GRUBU

Liverpool

Ajax

Atalanta

Midtjylland



E GRUBU

Sevilla

Chelsea

Krasnodar

Rennes



F GRUBU

Zenit

Borussia Dortmund

Lazio

Club Brugge



G GRUBU

Juventus

Barcelona

Dinamo Kiev

Ferençvaroş



H GRUBU

Paris Saint-Germain

Manchester United

RB Leipzig

Başakşehir