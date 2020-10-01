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    Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

    Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

    Temsilcimiz Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri PSG, Manchester United ve Leipzig oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 19:17
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    Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi.

    Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Turuncu-lacivertlilerin H Grubu'nda rakipleri Paris Saint Germain, Manchester United ve Leipzig oldu.

    Başakşehir in Şampiyonlar Ligi ndeki rakipleri #1

    SORLOTH TEKRAR TÜRKİYE'YE GELECEK

    Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth da takımı Leipzig ile İstanbul'a gelecek. Süper Lig'de gol krallığı yaşamış bir isim olarak Almanya'ya giden Norveçli golcünün takımı Leipzig, Başakşehir'in rakibi oldu.

    İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    Başakşehir in Şampiyonlar Ligi ndeki rakipleri #2

    İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ TÜM GRUPLAR

    A GRUBU
    Bayern Münih
    Atletico Madrid
    FC Salzburg
    Lokomotiv Moskova

    B GRUBU
    Real Madrid
    Shakhtar Donetsk
    Inter
    Mönchengladbach

    C GRUBU
    FC Porto
    Manchester City
    Olympiakos
    Marsilya

    D GRUBU
    Liverpool
    Ajax
    Atalanta
    Midtjylland

    E GRUBU
    Sevilla
    Chelsea
    Krasnodar
    Rennes

    F GRUBU
    Zenit
    Borussia Dortmund
    Lazio
    Club Brugge

    G GRUBU
    Juventus
    Barcelona
    Dinamo Kiev
    Ferençvaroş

    H GRUBU
    Paris Saint-Germain
    Manchester United
    RB Leipzig
    Başakşehir

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