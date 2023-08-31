Başkan Dursun Özbek'in Şampiyonlar Ligi kurasına tepkisi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve FC Kopenhag ile eşleşti. Gerçekleşen kura sonrasında Başkan Dursun Özbek'in tepkisi sosyal medyaya damga vurdu.

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ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grupları Fransa’nın Monaco’nun şehri Grimaldi Forum Ticaret Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu.

Barcelona’nın eski futbolcusu Eric Abidal ve İngiliz eski futbolcu Joe Cole’un çektiği kuralar sonunda 8 gruptaki takımlar netleşti.

Kura çekimlerinde Galatasaray A Grubu'na düşerken, rakipleri Alman devi Bayern Münih, İngiliz ekibi Manchester United ve Danimarka takımlarından FC Kopenhag oldu.

Dursun Özbek, kuraya sevindi

Yapılan kura esnasında ise Galatasaray cephesinin tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Sarı-kırmızılı takımı, törende Başkan Dursun Özbek ve İkinci Başkan Metin Öztürk, temsil etti.

Güçlü takımların yer aldığı A Grubu'nda bulunan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in mutlu görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Özbek'in ekranlar karşısında gülümsemesi kura çekimine damgasını vurdu.

"Burası şampiyonların arenası"

Kura hakkında yorumda bulunan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Burası şampiyonların arenası. Ülkenin şampiyonları burada. Cumhuriyet'in 100. yılında Türk futbolseverlere Şampiyonlar Ligi'nin o efsane müziğini dinleteceğiz. Güzel maçlar olacağına inanıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üstünden çıkan bir yıldızın da İstanbul'un üzerinden çıkması hasebiyle burada Türkiye'yi gururla temsil ediyoruz. Futbolun tüm güzelliklerini bugün burada gördük. Ben önümüzdeki maçlarda Galatasaray'ın kendine yakışır şekilde Türkiye'yi temsil edeceğinden ve en güzel sonuçları alacağından eminim. Hem Galatasaray hem Türkiye'ye bu kura hayırlı olsun. Taraftarlarımızı, 50 bin kişiyi Rams Stadyumumuza bekliyorum.

"Hayal ettiğim gruplardan biri çıktı"

Ayrıca Dursun Özbek, şu açıklamayı yaptı: