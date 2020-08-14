Bayern Münih, Barcelona'ya 8 attı

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla yenerek yarı finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali mücadelesinde İspanyol devi Barcelona ile Alman ekibi Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Koronavirüs önlemleri sebebiyle tek maç usulüne göre ve Portekiz'in Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 8-2 kazanarak tarihi bir galibiye imza attı.

THOMAS MÜLLER AÇILIŞI YAPTI

Maça 4. dakikada Thomas Müller'in golüyle öne geçerek başlayan Bayern Münih, 7. dakikada Alaba'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği gördü.

Barcelona'nın kabusu bu golün ardından daha şiddetlendi ve 21. dakikada Perisic, 27. dakikada Gnabry ve 31. dakikada yine Thomas Müller'in golleriyle ilk yarı 4-1'lik Bayern üstünlüğü ile sona erdi.

BAYERN İKİNCİ YARIDA DA DURMADI

İkinci yarıya Griezmann değişikliği ile başlayan Barcelona aradığı golü 57. dakikada Suarez ile bulsa da 63. dakikada Kimmich'in golü ile farkı yeniden 3'e çıktı.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Lewandowski skoru 6-2'ye getirerek farkı daha da açtı.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan eski Barcelonalı Coutinho 85 ve 89. dakikalarda attığı golelrle skoru 8-2'ye getirdi ve maç sona erdi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.

Manchester City, Lyon maçının galibi Bayern'in rakibi olacak.