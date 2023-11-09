Bayern Münih - Galatasaray maçında konuşulan pozisyon! Ofsayt çizgisi yanlış mı çekildi? Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın Bayern Münih'e 2-1 kaybettiği maçın ardından yaşanan bir pozisyon tartışma yarattı. Sarı-kırmızılıların iptal edilen golünde ofsayt çizgisinin yanlış bölgeden çekildiği iddia edildi.

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan ve karşılıklı ataklara sahne olan dev müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Temsilcimiz Galatasaray, ikinci yarıda da öne geçeceği pozisyonlara girdi ancak bu pozisyonları skora skora dönüştüremedi.

Galatasaray'ın ataklarını savuşturan ev sahibi Bayern Münih, oyunun son bölümünde art arda goller buldu.

Alman ekibi, 80 ve 86. dakikalarda İngiliz golcüsü Harry Kane ile 2-0 öne geçti. Temsilcimiz Galatasaray, 90+3. dakikada Cedric Bakambu ile farkı 1'e indirdi: 2-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve Bayern Münih, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Torreira'nın golü sayılmadı

Müsabakaya Portekizli hakem Antonio Nobre ve ekibinin verdiği kararlar tam anlamıyla damga vurdu.

Maçın 62. dakikasında Galatasaray'ın Lucas Torreira ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Çizgi yanlış mı çekildi?

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise sosyal medyada çizginin yanlış bölgeden çekildiğini, Bayern Münihli futbolcunun ayağıyla ofsaytı bozduğunu iddia etti.

Pozisyonda Mauro Icardi, Kim Min-Jae ile ikili mücadele halindeydi. Ofsayt çizgisi, Min-Jae hiza alınarak çekildi. Dayot Upamecano'nun sağ ayağının ofsaytı bozduğu iddiası sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)