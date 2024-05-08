Bayern Münih karşılaşmasına hazır! Arda Güler'den maç günü paylaşımı Milli futbolcu Arda Güler, takımı Real Madrid'in Bayern Münih'le oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşması öncesinde sosyal medya hesabından maç günü paylaşımında bulundu.

ensonhaber.com

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor...

Organizasyonda 14 kupayla tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid ile turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibi, finalde Borussia Dortmund'un rakibi olmak için mücadele edecek.

2-2 biten yarı final ilk maçının rövanşında Carlo Ancelotti'nin takımı ile Thomas Tuchel'in öğrencileri Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak.

Bu akşam saat 22.00'de başlayacak dev müsabakada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Arda Güler'den maç günü paylaşımı

Kritik düello öncesinde ise kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli oyuncu Arda Güler'den paylaşım geldi.

19 yaşındaki genç isim, karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala sosyal medya hesabından maç günü gönderisi yayınladı.

Arda'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.