Bayern Münih, Manchester United karşısında dört golle kazandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Bayern Münih ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Yedi gollü düelloyu Bayern Münih kazandı
Allianz Stadyumu'nda sahasında oynayan Münih, mücadeleyi 4-3 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Mücadeleyi hakem Glenn Nyberg yönetti.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Sane, 32. dakikada Gnabry, 53. dakikada penaltıdan Kane ve 90+2. dakikada Mathys Tel kaydetti.
Manchester United'ın golleri 49. dakikada Hojlund ve 88 ile 90+5. dakikada Casemiro'dan geldi.
A Grubu'nun diğer maçında Galatasaray evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.