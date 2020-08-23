Bayern Münih-PSG - CANLI SKOR

Bayern Münih ile PSG, Şampiyonlar Ligi final maçında karşı karşıya geliyor.

38' Rakip ceza sahası önünden Joshua Kimmich ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

34' Bayern Münih takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Joshua Kimmich.

31' Bayern Münih takımından Robert Lewandowski tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

29' Bayern Münih takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına David Alaba geçiyor.

28' Ander Herrera'nın şutunda top Goretzka'ya çarpıp kornere gitti. Ancak hakem kale vuruşunu gösterdi.

25' Bayern Münih'te Boateng sakatlanarak oyundan çıktı, Süle oyunda.

24' Etkili paslarla rakip kaleye gelen PSG'de Di Maria'nın şutu auta gitti.

21' Lewandowski'nin şutu direkten döndü.

18' Paris St Germain takımından Neymar tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

15' Kylian Mbappe ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geldi.

9' Bayern Münih takımında Thiago Alcantara faul yapıyor.

6' Bayern Münih takımı Thiago Alcantara ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Thiago Alcantara tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

1' Maç başladı.

Avrupa'nın en büyük takımı belli oluyor...

Daha önce 5 kez Devler Ligi'nde mutlu sona ulaşan Alman devi Bayern Münih, tarihinde ilk kez finale çıkan Fransız PSG ile Lizbon'da karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski

PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Neymar, Mbappe