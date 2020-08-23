Bayern Münih-PSG maçının muhtemel 11'leri

Şampiyonlar Ligi final maçında bu akşam Bayern Münih ile PSG karşı karşıya gelecek. Dev mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Devler Ligi'nin en büyüğü belli oluyor...

Lyon'u eleyerek adını finale yazdıran Bayern Münih, Leipzig'i saf dışı bırakan PSG ile karşılaşacak.

SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak Portekiz'in Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. İtalyan hakem Daniele Orsata'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Bayern Münih daha önce 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken PSG ise tarihinde ilk kez final müsabakasına çıkmış olacak.

MUHTEMEL 11'LER

PSG

Sergio Rico

Kehrer

Thiago Silva

Kimpembe

Juan Bernat

Marquinhos

Ander Herrera

Paredes

Di Maria

Neymar

Mbappe

BAYERN MÜNİH

Neuer

Kimmich

J. Boateng

Alaba

Davies

Goretzka

Thiago

Gnabry

Perisic

Müller

Lewandowski