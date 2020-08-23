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    Bayern Münih-PSG maçının muhtemel 11'leri

    Bayern Münih-PSG maçının muhtemel 11'leri

    Şampiyonlar Ligi final maçında bu akşam Bayern Münih ile PSG karşı karşıya gelecek. Dev mücadele saat 22.00'de başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2020 - 09:33
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    Bayern Münih-PSG maçının muhtemel 11'leri

    Devler Ligi'nin en büyüğü belli oluyor...

    Lyon'u eleyerek adını finale yazdıran Bayern Münih, Leipzig'i saf dışı bırakan PSG ile karşılaşacak.

    SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak Portekiz'in Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. İtalyan hakem Daniele Orsata'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

    Bayern Münih daha önce 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken PSG ise tarihinde ilk kez final müsabakasına çıkmış olacak.

    Bayern Münih-PSG maçının muhtemel 11 leri #1

    MUHTEMEL 11'LER

    PSG
    Sergio Rico
    Kehrer
    Thiago Silva
    Kimpembe
    Juan Bernat
    Marquinhos
    Ander Herrera
    Paredes
    Di Maria
    Neymar
    Mbappe

    BAYERN MÜNİH
    Neuer
    Kimmich
    J. Boateng
    Alaba
    Davies
    Goretzka
    Thiago
    Gnabry
    Perisic
    Müller
    Lewandowski

    Bayern Münih-PSG maçının muhtemel 11 leri #2

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