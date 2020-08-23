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Bayern Münih-PSG maçının muhtemel 11'leri
Şampiyonlar Ligi final maçında bu akşam Bayern Münih ile PSG karşı karşıya gelecek. Dev mücadele saat 22.00'de başlayacak.
- Haber Merkezi
- 23.08.2020 - 09:33
Devler Ligi'nin en büyüğü belli oluyor...
Lyon'u eleyerek adını finale yazdıran Bayern Münih, Leipzig'i saf dışı bırakan PSG ile karşılaşacak.
SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak Portekiz'in Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. İtalyan hakem Daniele Orsata'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Bayern Münih daha önce 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken PSG ise tarihinde ilk kez final müsabakasına çıkmış olacak.
MUHTEMEL 11'LER
PSG
Sergio Rico
Kehrer
Thiago Silva
Kimpembe
Juan Bernat
Marquinhos
Ander Herrera
Paredes
Di Maria
Neymar
Mbappe
BAYERN MÜNİH
Neuer
Kimmich
J. Boateng
Alaba
Davies
Goretzka
Thiago
Gnabry
Perisic
Müller
Lewandowski