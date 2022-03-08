Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda heyecan devam ediyor. Bayern Münih, 1-1'in rövanşında evinde Salzburg'u ağırlıyor. Peki, Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Devlerin yarıştığı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu tüm heyecanıyla başlarken, takımlar kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda iki önemli takım olan Bayern Münih ve Salzburg, tur bileti kapmak için sahada olacak.

Bu iki güçlü takımın ilk maçı 1-1 sonlandı ve iki takım kazanmak için tüm kozlarını sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Bu dev maçı kaçırmak istemeyenler, "Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı..

BAYERN MÜNİH - SAZLBURG MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Salzburg'u ağırlayacak. 8 Mart Salı günü yani bugün saat 23.00'da oynanacak maç, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.