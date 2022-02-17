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Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile berabere kaldı
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, geriye düştüğü karşılaşmada Salzburg ile 1-1 berabere kaldı.
- Haber Merkezi
- 17.02.2022 - 01:19
- Güncelleme : 17.02.2022 - 01:37
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar oynanıyor. Alman devi Bayern Münih, Bundesliga'daki rakibi Salzburg'u ağırladı.
BAYERN MÜNİH SON DAKİKALARDA RAHATLADI
21. dakikada Chikwubuike Adamu'nun golü ile öne geçen Salzburg, 90. dakikada Kingsley Coman'ın kaydettiği gole engel olamadı.
Böylelikle karşılaşma 1-1 sona erdi.