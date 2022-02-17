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    Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile berabere kaldı

    Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile berabere kaldı

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, geriye düştüğü karşılaşmada Salzburg ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 01:19
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 01:37
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    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar oynanıyor. Alman devi Bayern Münih, Bundesliga'daki rakibi Salzburg'u ağırladı.

    BAYERN MÜNİH SON DAKİKALARDA RAHATLADI

    21. dakikada Chikwubuike Adamu'nun golü ile öne geçen Salzburg,  90. dakikada Kingsley Coman'ın kaydettiği gole engel olamadı.

    Böylelikle karşılaşma 1-1 sona erdi.

    Bayern Münih Şampiyonlar Ligi nde Salzburg ile berabere kaldı #1

    Bayern Münih Şampiyonlar Ligi nde Salzburg ile berabere kaldı #2

    Bayern Münih Şampiyonlar Ligi nde Salzburg ile berabere kaldı #3

    Bayern Münih Şampiyonlar Ligi nde Salzburg ile berabere kaldı #4


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