Real Madrid ve Bayern Münih yarı finale yükseldi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı iki maçla tamamlandı.
İngiltere'nin Manchester City takımı 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i ağırladı.
Real Madrid, 12. dakikada Rodrygo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Manchester City, 76. dakikada Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne ile skorda 1-1'lik eşitliği sağladı.
Kalan bölümde başka gol olmayınca uzatma dakikalarına geçildi.
Real Madrid penaltılarla güldü
Uzatmalarda da skorun değişmediği mücadelede rakibine penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Son şampiyon Manchester City'de Julian Alvarez, Phil Foden ve kaleci Ederson atışları gole çevirirken Bernardo Silva ve Mateo Kovacic penaltıdan yararlanamadı.
Real Madrid'de ise Jude Bellingham, Lucas Vazquez, Nacho ve Antonio Rüdiger penaltı noktasından golle ayrıldı. Konuk takımda penaltıyı golle sonuçlandıramayan tek isim Luka Modric oldu.
Real Madrid'de mücadeleye yedek başlayan milli futbolcumuz Arda Güler forma şansı bulamadı.
Bayern Münih'e turu Kimmich getirdi
Gecenin diğer maçında Alman temsilcisi Bayern Münih, 2-2 biten ilk maçın rövanşında İngiliz ekibi Arsenal'i konuk etti.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 63. dakikasında Joshua Kimmich ile öne geçen ve kalan bölümde skoru korumasını bilen Bayern Münih tur bileti alan taraf oldu.
Bu sonuçların ardından Real Madrid ile Bayern Münih yarı finalde eşleşti.
Yarı final müsabakalarının 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı Devler Ligi'nde final maçı 1 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak.
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