Bayern Münih'i son dakikalarda geçen Real Madrid finale yükseldi UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, 87. dakikasına 1-0 geride girdiği maçta Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek final biletinin sahibi oldu.

AA & Ensonhaber

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 biten ilk maçın rövanşında İspanyol devi Real Madrid, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

Tempolu başlayan mücadelede ilk tehlikeli atak Real Madrid'den geldi.

13. dakikada Vinicius Junior'ın şutunda yan direkten dönen topu kaleci Neuer kontrol etti.

Bayern Münih, 29. dakikada İngiliz yıldızı Harry Kane ile gole yaklaştı.

Kane'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda çektiği sert şutta kaleci Lunin son anda topu kornere çeldi.

Real Madrid geri dönmeyi başardı

Real Madrid'in yine etkili başladığı ikinci yarının 68. dakikasında gelişen ani Bayern Münih atağında ceza alanına sol çaprazdan giren Alphonso Davies şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Maç boyunca çok etkili bir performans ortaya koyan Vinicius Junior'ın 88. dakikada uzaktan şutunda kaleci Neuer topu sektirdi, pozisyonu iyi takip eden Joselu'nun vuruşunda, skora denge geldi: 1-1.

90+1. dakikada Real Madrid ikinci golü buldu.

Ceza alanı içinde Rudiger'in sol taraftan içeriye çıkardığı topu yine Joselu tamamladı ve takımına final biletini getiren golü attı: 2-1.

Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler yedekler arasında yer aldı.

Finalde rakip Borussia Dortmund

14 kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı konumundaki Real Madrid, finalde bir başka Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

Final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

2 sezon önce yine yapmışlardı

Real Madrid, 2 sezon önce yarı finalde yine son dakikalarına geride girdiği Manchester City maçında 2 dakikada 2 gol bularak maçı uzatmalara götürmüş ve uzatmalarda bulduğu gol ile finale yükselmişti.

Finalde Liverpool ile eşleşen Real Madrid, kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.