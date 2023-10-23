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Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı

Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Bayern Münih'in kamp kadrosu açıklandı. Alman ekibinde Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro sarı-kırmızılılar karşısında forma giyemeyecek.