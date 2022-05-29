Benzema'nın müthiş Devler Ligi performansı

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'de Karim Benzema, 15 gol 2 asist ile takımını adeta sırtladı.

Fransa'da Stade de France'da Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve Real Madrid takımları karşı karşıya geldi.

Real Madrid müsabakadan 1-0 galip ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu oldu.

43. dakikada Real Madrid, maçtaki ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Atılan uzun pasla kale sahası yakınlarında topu kontrol eden Karim Benzema, kaleci Alisson Becker ile karşı karşıya kaldı. Fransız forvetin Federico Valverde'ye doğru gönderdiği topa, Liverpool savunması müdahale etti.





Benzema'nın golü VAR'dan döndü

Benzema, oluşan karambolde önünde bulduğu topu ağlara gönderdi. Ancak Benzema için ofsayt bayrağının kalktığı pozisyon, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından da gol değeri kazanmadı.

Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.





"Fransa'da kazanmak çok anlamlı"

Benzema şu ifadeleri kullandı:

"Bu takımda herkes önemli. Tek bir oyuncu değil. İlk 11 oynayanlar, yedek olanlar, fazla oynamayanlar... Ancak, herkes antrenmanlarda her şeyini verdi. Bu takım gerçekten bir 'takım' olmayı başardı.

Çok mutluyuz. Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. En iyileri yendik. Zor bir final oldu ama Şampiyonlar Ligi her zaman böyledir. Dünyaya Real Madrid'in tepede olduğunu gösterdik. Fransa'da, ülkemde bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmak çok anlamlı. Çok gururluyum."





12 maçta 15 gol 2 asist

Karim Benzema, bu sezon Real Madrid forması ile Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıktı.

Fransız oyuncu çıktığı 12 maçta 15 gol 2 asistlik performans sergileyerek turnuvanın en skorer oyuncusu oldu.