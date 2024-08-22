Berkan Kutlu: Turu İstanbul'da inşallah geçeriz Galatasaray'da Berkan Kutlu, 3-2 kaybedilen Young Boys maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu’nun ilk karşılaşmasında Galatasaray, Young Boys'a 3-2 mağlup olarak tur şansını rövanşa bıraktı.

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncularından Berkan Kutlu, 3-2 kaybedilen Young Boys maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH GÜLEN TARAF BİZ OLURUZ"

Turu geçeceklerine inandığını söyleyen Berkan Kutlu, "Maça kötü başladık. İkinci gol bizi demoralize etti. İkinci yarı iyi bir geri dönüş yaptık. Talihsiz bir penaltı oldu. Biz bu turu İstanbul'da inşallah geçeriz, gülen taraf biz oluruz. Nerede görev verirse hocamız oradayız. Çalışmaya devam." dedi.

(Görüntüler TRTSPOR'dan alınmıştır.)