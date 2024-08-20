Berkan Kutlu: Bu maçlarda favori olmaz

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Galatasaray'ın 2024-2025 sezonundaki Avrupa kupaları macerası UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 21 Ağustos Çarşamba TSİ 22.00'de Wankdorf Stadyumu'nda İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Bu müsabaka öncesinde Galatasaray'ın milli futbolcusu Berkan Kutlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇLARDA FAVORİ OLMAZ"

Orta saha oyuncusu, sözlerine şöyle başladı:

Favori gözüküyoruz ama bu maçlarda favori olmaz. İsviçre şampiyonuyla Türkiye şampiyonu oynayacak, zor olacak. Suni çime alışık değiliz tabii ki, Young Boys daha alışık bu zemine.

"HOCAMIZIN EKİBİNE DE GÜVENİYORUZ"

Okan Buruk'un cezası nedeniyle saha kenarında olmamasını değerlendiren Berkan, ekibine de güvendiklerini söyledi.

Hocamızın olmaması tabii ki kötü ama ekibine de güveniyoruz. Benim en rahat ettiğim pozisyon tabii ki orta saha ama lazım olursa her yerde oynarım.