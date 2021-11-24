Beşiktaş-Ajax - CANLI SKOR

Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda takımı Ajax ile karşılaşıyor.

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6' Umut'un pasıyla sol kanatta topla buluşan N'Koudou, rakibinden sıyrılıp yerden kale sahasına doğru ortasını yaptı. Kaleci Onana topu kontrol etti.

2' Pjanic'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun topa Larin hareketlendi. Ama kaleci Onana kendi yarı sahasının ortalarına kadar çıkarak topu taca yolladı.

1' Maç başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk ediyor.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başladı. Karşılaşmayı, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetiyor. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapıyor.

Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic oldu. Beşiktaş-Ajax maçını Exxen Sport canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, Nkoudou, Larin

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Gravenberch, Neres, Berghuis, Tadic, Daramy