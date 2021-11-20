Beşiktaş-Ajax maçı biletleri yarın satışa çıkacak

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nun 5. haftasında İstanbul’da Hollanda’nın Ajax takımıyla yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park’ta 24 Kasım Çarşamba günü oynanacak müsabakanın biletleri yarın saat 11.00’de satışa sunulacak.

Taraftarlar, biletlere "passo.com.tr" ile Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulama üzerinden ulaşabilecek. Her taraftar sadece 2 bilet satın alabilecek.

Deplasman takımı taraftarlarının alınmayacağı stada girişlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki önlemler geçerli olacak.

BİLET FİYATLARI

Beşiktaş -Ajax maçı bilet fiyatları şöyle: