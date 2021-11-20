Euro
12.7077
1.14%
Dolar
11.2516
1.95%
Altın
668.22
1.17%
Borsa
1.737
0.03%
Bitcoin
653.000
3.06%
BTXN Coin
20.65
-3.05%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Beşiktaş-Ajax maçı biletleri yarın satışa çıkacak

    Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nun 5. haftasında İstanbul’da Hollanda’nın Ajax takımıyla yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 16:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş-Ajax maçı biletleri yarın satışa çıkacak

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park’ta 24 Kasım Çarşamba günü oynanacak müsabakanın biletleri yarın saat 11.00’de satışa sunulacak.

    Taraftarlar, biletlere "passo.com.tr" ile Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulama üzerinden ulaşabilecek. Her taraftar sadece 2 bilet satın alabilecek.

    Deplasman takımı taraftarlarının alınmayacağı stada girişlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki önlemler geçerli olacak.

    BİLET FİYATLARI

    Beşiktaş -Ajax maçı bilet fiyatları şöyle:

    • 1. kategori: 395 lira
    • 2. kategori 360 lira
    • 3. kategori 315 lira
    • 4. kategori 300 lira
    • 5. kategori 260 lira
    • 6. kategori 235 lira
    • 7. kategori 170 lira
    • 8. kategori 150 lira
    • VIP 100: 1.000 lira
    • VIP 101-126: 880 lira

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir