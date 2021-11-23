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Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig ve Şmapiyonlar Ligi'nde kötü giden Beşiktaş, Ajax ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Peki, Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?