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Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 23.11.2021 - 18:54
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamayan Beşiktaş, yeniden toparlanmak istiyor.
Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçlar taraftarı sinirlendirirken, Şampiyonlar Ligi'ne gözler çevrildi.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri Ajax karşısında galibiyet alıp, taraftarını mutlu etmenin hesapların yapıyor.
Taraftarlar ise Beşiktaş'ı desteklemek için müsabakanın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.
Peki, Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ - AJAX NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Vodafone Arena'da oyanancak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.