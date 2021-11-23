Euro
14.3815
12.16%
Dolar
12.7533
11.81%
Altın
741.12
11.89%
Borsa
1.785
1.66%
Bitcoin
712.593
8.77%
BTXN Coin
21.39
1.47%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig ve Şmapiyonlar Ligi'nde kötü giden Beşiktaş, Ajax ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Peki, Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 18:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamayan Beşiktaş, yeniden toparlanmak istiyor.

    Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçlar taraftarı sinirlendirirken, Şampiyonlar Ligi'ne gözler çevrildi.

    Sergen Yalçın'ın öğrencileri Ajax karşısında galibiyet alıp, taraftarını mutlu etmenin hesapların yapıyor.

    Taraftarlar ise Beşiktaş'ı desteklemek için müsabakanın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.

    Peki, Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    BEŞİKTAŞ - AJAX NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Vodafone Arena'da oyanancak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

    Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

    Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir