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    Beşiktaş - Ajax maçının hakemi

    Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Ajax'ı ağırlayacağı 5. hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto'nun yöneteceği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 13:12
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    Beşiktaş - Ajax maçının hakemi

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

    YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

    UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.

    Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

    Beşiktaş - Ajax maçının hakemi #1

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