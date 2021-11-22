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    Beşiktaş, Ajax maçının hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş, 24 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 17:54
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    Beşiktaş, Ajax maçının hazırlıklarına başladı

    Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Beşiktaş, evinde Hollanda temsilcisi Ajax’ı ağırlayacak. Mücadele, çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak.

    Siyah-beyazlılar, maç öncesi hazırlıklarına başladı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması üzerinde durdu.

    Beşiktaş, Ajax maçının hazırlıklarına başladı #1

    SERGEN YALÇIN YARIN BASIN TOPLANTISINDA KONUŞACAK

    Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

    Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

    Beşiktaş, Ajax maçının hazırlıklarına başladı #2

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