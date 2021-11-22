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Beşiktaş, Ajax maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, 24 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
- Haber Merkezi
- 22.11.2021 - 17:51
- Güncelleme : 22.11.2021 - 17:54
Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Beşiktaş, evinde Hollanda temsilcisi Ajax’ı ağırlayacak. Mücadele, çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak.
Siyah-beyazlılar, maç öncesi hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması üzerinde durdu.
SERGEN YALÇIN YARIN BASIN TOPLANTISINDA KONUŞACAK
Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.