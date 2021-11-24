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Beşiktaş - Ajax maçının ilk 11'leri
Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda takımı Ajax ile karşılaşacak.
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 19:28
- Güncelleme : 24.11.2021 - 20:43
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.
Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak. Beşiktaş-Ajax maçını Exxen Sport canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, Nkoudou, Larin
Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Gravenberch, Neres, Berghuis, Tadic, Daramy