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    Beşiktaş - Ajax maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş - Ajax maçının muhtemel 11'leri

    Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda takımı Ajax ile karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 09:36
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    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.

    Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.

    Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak. Beşiktaş-Ajax maçını Exxen Sport canlı yayınlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Umut, Necip, Can, Ghezzal, NKoudou, Alex Teixeira, Larin

    Ajax: Onana, Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico, Alvarez, Gravenberch, Klassen, Tadic, Neres, Haller

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