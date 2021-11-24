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    Beşiktaş, Ajax'a 2 golle mağlup oldu

    Beşiktaş, Ajax'a 2 golle mağlup oldu

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax'a 2-1 kaybederek Avrupa defterini kapattı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 22:37
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 22:42
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    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, evinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırladı.

    Tempolu başlayan mücadele iki takımında etkili ataklarına sahne oldu.

    Maçın 22. dakikasında penaltı kazanan Beşiktaş'ta Ghezzal topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlılar, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

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    BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA TUTUNAMADI

    İkinci yarıya etkili başlayan ekip Ajax oldu. Rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üreten Hollanda temsilcisi maçın 54. dakikasında Haller ile durumu 1-1'e getirdi.

    69. dakikada yeniden sahneye çıkan Haller, topu Beşiktaş ağlarına gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

    Maçta başka gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlılar karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

    Bu skorla Ajax puanını 15'e yükseltirken, Beşiktaş 0 puanla son sırada kalarak Avrupa'ya veda etti.

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    Beşiktaş, Ajax a 2 golle mağlup oldu #3

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