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- Beşiktaş, Ajax'a 2 golle mağlup oldu
Beşiktaş, Ajax'a 2 golle mağlup oldu
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 22:37
- Güncelleme : 24.11.2021 - 22:42
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, evinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırladı.
Tempolu başlayan mücadele iki takımında etkili ataklarına sahne oldu.
Maçın 22. dakikasında penaltı kazanan Beşiktaş'ta Ghezzal topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlılar, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA TUTUNAMADI
İkinci yarıya etkili başlayan ekip Ajax oldu. Rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üreten Hollanda temsilcisi maçın 54. dakikasında Haller ile durumu 1-1'e getirdi.
69. dakikada yeniden sahneye çıkan Haller, topu Beşiktaş ağlarına gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlılar karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Bu skorla Ajax puanını 15'e yükseltirken, Beşiktaş 0 puanla son sırada kalarak Avrupa'ya veda etti.