Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nin 6. ve son haftasında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, ligin 6. ve son haftasında deplasmanda Almanya'nın güçlü ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Şu ana dek puan alamayan ve gruptan çıkma şansını yitiren Beşiktaş, hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

Bu noktada siyah beyazlı taraftarlar, Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

BEŞİKTAŞ - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı, 7 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Signal Iduna Park'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bu heyecan dolu müsabakayı, Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan 4 oyuncu yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.