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    Beşiktaş-Dortmund maçı ilk 11'leri

    Beşiktaş-Dortmund maçı ilk 11'leri

    Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 18:31
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    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor.

    Vodafone Park'ta 19.45'te başlayacak karşılaşmayı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen'den canlı yayınlanacak

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Temsilcimiz Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Vida, Umut Meraş ve Alex Teixeira maç kadrosunda bulunmuyor.

    Dortmund'da ise Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schmelzer ve Schulz, İstanbul'a getirilmeyen 6 isim olarak açıklandı.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin; Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala; Josef; Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin; Batshuayi

    Dortmund: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland

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