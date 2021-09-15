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Beşiktaş-Dortmund maçı ilk 11'leri
Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 18:31
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta 19.45'te başlayacak karşılaşmayı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen'den canlı yayınlanacak
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Temsilcimiz Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Vida, Umut Meraş ve Alex Teixeira maç kadrosunda bulunmuyor.
Dortmund'da ise Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schmelzer ve Schulz, İstanbul'a getirilmeyen 6 isim olarak açıklandı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin; Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala; Josef; Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin; Batshuayi
Dortmund: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland