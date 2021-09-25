Beşiktaş, eksikleriyle Ajax karşısına çıkacak

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, eksik oyuncularıyla Ajax deplasmanına gidiyor.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Ajax deplasmanına gidiyor.

Sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlılarda birçok oyuncunun Ajax maçında oynaması zor görünüyor.

Şu anda 12 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Bu oyunculardan Necip, Larin ve Batshuayi'nin Ajax maçında sahada olması bekleniyor.

Bu oyuncuların dışında adalesinde ağrı hisseden Atiba'nın Ajax maçında oynayıp oynamayacağı da belirsiz.

Sergen Yalçın'ın Ajax maçında ilk 11'de kimi oynatacağı merak konusu.

SON MAÇLARDA AJAX'IN 5 GOLLÜK PERFORMANSI

Ajax ise son maçlarında gösterdiği performansla göz dolduruyor. Son üç maçında da rakiplerine en az 5 gol atan Hollanda temsilcisi karşısında Beşiktaş'ın işinin zor olduğu ortada.

Hollanda temsilcisi çıktığı son 10 maçra ise 41 gol kaydederek gol silahlarını ne kadar etkili kullandığını gösterdi.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Ajax maçınada oynaması beklenen oyuncular dışında Beşiktaş'ın eksikleri şöyle: