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    Beşiktaş, eksikleriyle Ajax karşısına çıkacak

    Beşiktaş, eksikleriyle Ajax karşısına çıkacak

    Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, eksik oyuncularıyla Ajax deplasmanına gidiyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 10:23
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    Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Ajax deplasmanına gidiyor.

    Sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlılarda birçok oyuncunun Ajax maçında oynaması zor görünüyor.

    Şu anda 12 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Bu oyunculardan Necip, Larin ve Batshuayi'nin Ajax maçında sahada olması bekleniyor.

    Bu oyuncuların dışında adalesinde ağrı hisseden Atiba'nın Ajax maçında oynayıp oynamayacağı da belirsiz.

    Sergen Yalçın'ın Ajax maçında ilk 11'de kimi oynatacağı merak konusu.

    Beşiktaş, eksikleriyle Ajax karşısına çıkacak #1

    SON MAÇLARDA AJAX'IN 5 GOLLÜK PERFORMANSI

    Ajax ise son maçlarında gösterdiği performansla göz dolduruyor. Son üç maçında da rakiplerine en az 5 gol atan Hollanda temsilcisi karşısında Beşiktaş'ın işinin zor olduğu ortada.

    Hollanda temsilcisi çıktığı son 10 maçra ise 41 gol kaydederek gol silahlarını ne kadar etkili kullandığını gösterdi.

    Beşiktaş, eksikleriyle Ajax karşısına çıkacak #2

    BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

    Ajax maçınada oynaması beklenen oyuncular dışında Beşiktaş'ın eksikleri şöyle:

    • Vida
    • Welinton
    • Montero
    • Oğuzhan
    • Mehmet Topal
    • Pjanic
    • Ghezzal
    • N'Koudou
    • Alex Teixeira

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