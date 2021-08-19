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    Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, St. Pölten'e 7 golle mağlup oldu

    Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme turunda St. Pölten takımına 7-0 yenildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 10:21
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    Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, St. Pölten'e 7 golle mağlup oldu

    Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Avusturya'nın St. Pölten takımı ile karşı karşıya geldi.

    Siyah-beyazlı takım, Juventus Antrenman Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısını 5-0 geride kapattı.

    BEŞİKTAŞ 7-0 MAĞLUP OLDU

    İkinci yarıda da iki gol yiyen temsilcimiz, karşılaşmadan 7-0 mağlup ayrıldı.

    Günün diğer karşılaşmasında ise İtalya'nın Juventus takımı, Kuzey Makedonya temsilcisi Kamenica Sasa'yı 12-0 yendi.

    Beşiktaş, 21 Ağustos Cumartesi günü yapılacak üçüncülük maçında Kamenica Sasa ile karşı karşıya gelecek.

    Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, St. Pölten e 7 golle mağlup oldu #1

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