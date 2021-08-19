- Haberler
- Şampiyonlar Ligi Haberleri
- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, St. Pölten'e 7 golle mağlup oldu
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, St. Pölten'e 7 golle mağlup oldu
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme turunda St. Pölten takımına 7-0 yenildi.
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 10:04
- Güncelleme : 19.08.2021 - 10:21
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Avusturya'nın St. Pölten takımı ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı takım, Juventus Antrenman Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısını 5-0 geride kapattı.
BEŞİKTAŞ 7-0 MAĞLUP OLDU
İkinci yarıda da iki gol yiyen temsilcimiz, karşılaşmadan 7-0 mağlup ayrıldı.
Günün diğer karşılaşmasında ise İtalya'nın Juventus takımı, Kuzey Makedonya temsilcisi Kamenica Sasa'yı 12-0 yendi.
Beşiktaş, 21 Ağustos Cumartesi günü yapılacak üçüncülük maçında Kamenica Sasa ile karşı karşıya gelecek.