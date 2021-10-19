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    Beşiktaş-Sporting Lizbon - CANLI SKOR

    Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'u ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 19:43
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 19:51
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    3' Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top üst ağlarda kaldı.

    2' Sağ kanatta hareketlenen Rosier'in ortasında Feddal araya girip topu kornere gönderdi.

    1' Maç başladı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında Beşiktaş, Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde karşı karşıya geliyor.

    Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başladı. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetiyor. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapıyor. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi. Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı Exxen Spor'dan canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, Larin, Batshuayi

    Sporting: Adan, Reis, Feddal, Coates, Palhinha, Nunes, Sarabia, Paulinho, Pedro Porro, Inacio, Gonçalves

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