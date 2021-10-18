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    Beşiktaş, Sporting Lizbon karşısında ilk galibiyetin peşinde

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin C Grubu üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 11:19
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    Beşiktaş, Sporting Lizbon karşısında ilk galibiyetin peşinde

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında 19 Ekim Salı günü Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde karşı karşıya gelecek.

    Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi, Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Mücadele Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

    Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

    Beşiktaş, Sporting Lizbon karşısında ilk galibiyetin peşinde #1

    İKİ TAKIMIN DA GALİBİYETİ YOK

    Siyah-beyazlı takım, C Grubu'ndaki iki maçında galibiyet sevinci yaşayamadı, puan alamadı.

    Grubundaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamladı.

    Sporting Lizbon da Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Borussia Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

    Beşiktaş, Sporting Lizbon karşısında ilk galibiyetin peşinde #2

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