Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde istediği başlangıcı yapmayan Beşiktaş, Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de yaşanan sakatlıklardan dolayı istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, yeniden ayağa kalkmak istiyor.

Sergen Yalçın ve öğrencileri, Sporting Lizbon maçından mutlak galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen siyah-beyazlı ekip, bu maçı kayıpsız kapatma derdinde.

Temsilcimize destek vermek isteyen futbolseverler ise "Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak ve İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş - Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı Exxen ve CBC Sports platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak, CBC Sports'tan şifresiz olarak izleyebilecek.