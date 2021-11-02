Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki 4. maçında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş Sporting-Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, dördüncü hafta maçlarıyla devam ediyor.

Ligde C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki 4. maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Grupta henüz puanı bulunmayan, çıktığı 3 maçı da kaybeden siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp ilk 3 puanını almak istiyor.

Ev sahibi ekipte Tiago Tomas dışında eksik oyuncu bulunmazken, Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Vida, Rosier, Batshuayi, Pjanic, NKoudou ve Hasic kadroda yer almıyor.

Temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için kritik öneme sahip olan bu maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı ile ilgili detayları öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı muhtemel 11'ler...

SPORTING LIZBON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı, 3 Kasım Çarşamba günü Jose Alvalade Stadı'nda TSİ 23:00'te başlayacak.

Rus hakem Sergei Karasev'in yöneteceği mücadele, Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Kirill Levnikov olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sporting Lizbon: Adán, Inácio, Feddal, Coates, Nunes, Palhinha, Porro, Reis, Gonçalves, Sarabia, Paulinho

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Umut Meraş, Atiba, Souza, Alex Teixeira, Ghezzal, Kenan, Larin