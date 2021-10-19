Beşiktaş, Sporting Lizbon'a mağlup oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 kaybetti.

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u ağırladı.

Maça Beşiktaş baskılı başlasada 15. dakikada Sporting'in stoperi Coates, kornerden gelen topu ağlara gönderdi ve durumu 1-0'a getirdi.

Golden sonra oyuna hızlı dönen Beşiktaş, 24. dakikada Larin ile durumu 1-1'e getirdi.

Ancak bu sevinç uzun sürmedi ve 27. dakikada Coates ilk goldekine benzer bir şekilde topu ağlara gönderdi ve takımını yeniden öne geçirdi.

İkinci golden sonra etkinliğini artıran Sporting, 44. dakikada kornerde Vida'nın eline çarpan top nedeniyle penaltı kazandı ve Sarabia'nın golüyle durumu 3-1'e getirdi.

45+3. dakikada Teixeira'nın attığı gol ise VAR incelemesi sonucu oftsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Sporting 3-1'lik üstünlükle soyunma odasına gitti.

SPORTING İLK GALİBİYETİNİ ALDI

İkinci yarıya da istekli başlayan Beşiktaş, rakip kalede ciddi pozisyonlar üretti. Özellikle Batshuayi bire birde yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Mücadelenin 89. dakikasında sahneye çıkan Paulinho Sporting'in 4. golünü attı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Sporting Lizbon, karşılaşmayı 4-1 kazanarak gruptaki ilk puanını aldı.

Temsilcimiz Beşiktaş, henüz puan alamayarak son sırada kaldı.