Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Dam Meydanı'nda toplandı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerası devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında bu akşam Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi temsilcimizin eksikleri can sıkıyor. Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, test sonucu pozitif çıkan Montero ve tedbir olarak Hollanda'ya götürülmeyen Alex Teixeira ile Necip Uysal maç kadrosunda yer almıyor.

Beşiktaş taraftarı Hollanda'da - İZLE







BEŞİKTAŞLILAR DAM AMSTERDAM'DA

Takımına destek olmak isteyen Beşiktaş taraftarı, Hollanda'da toplandı.

Maç öncesi Amsterdam'da bulunan ünlü Dam Meydanı'nda toplanan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına desteklerini gösterdi.

Ayrıca taraftarlar, Beşiktaşlı oyuncuların Amsterdam'da kaldığı otelin önünde sevgi gösterisinde bulundu.



