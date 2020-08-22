Beşiktaş taraftarından PAOK maçı öncesi göndermeli pankart

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK maçı öncesi Beşiktaşlı taraftarlar, göndermeli pankartlar hazırladı.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, 25 Ağustos Salı günü ikinci ön eleme turu maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşı karşıya gelecek.

PAOK TAHRİK ETMİŞTİ

Birkaç gün önce yeni sezon formalarını tanıtan PAOK Kulübü'nün, ürünlerin iç kısmına Hellenismos (Helenizm), Hagia Sophia (Ayasofya), Mülteci, Mikra Asia (Küçük Asya/Anadolu) Pontos (Pontus) ve Konstantinopolis (İstanbul) gibi tahrik edici kelimeler yazdırdığı görülmüştü.





BEŞİKTAŞ TARAFTARI GÖNDERME YAPTI

Beşiktaş taraftarları da PAOK kulübünün tahrik edici bu durum karşısında, Dolmabahçe Sarayı önünde göndermeli pankart açtı.

Pankartta Atatürk'ün temsili bir Yunanlı'yı denize dökmesi ve altında, "Atatürk'ün askerleriyiz" notu ile yer aldı.



