Dolar
7.3362
0.5303%
Euro
8.6389
-0.2275%
Altın
1940.68
-0.3256%
Borsa
1109.88
-1.5015%
G. Altın
457.818
0.1897%
Bitcoin
86062.98
-1.6194%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C
    Beşiktaş taraftarından PAOK maçı öncesi göndermeli pankart

    Beşiktaş taraftarından PAOK maçı öncesi göndermeli pankart

    Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK maçı öncesi Beşiktaşlı taraftarlar, göndermeli pankartlar hazırladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2020 - 22:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş taraftarından PAOK maçı öncesi göndermeli pankart

    Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, 25 Ağustos Salı günü ikinci ön eleme turu maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşı karşıya gelecek.

    PAOK TAHRİK ETMİŞTİ

    Birkaç gün önce yeni sezon formalarını tanıtan PAOK Kulübü'nün, ürünlerin iç kısmına Hellenismos (Helenizm), Hagia Sophia (Ayasofya), Mülteci, Mikra Asia (Küçük Asya/Anadolu) Pontos (Pontus) ve Konstantinopolis (İstanbul) gibi tahrik edici kelimeler yazdırdığı görülmüştü.

    Beşiktaş taraftarından PAOK maçı öncesi göndermeli pankart #1

    BEŞİKTAŞ TARAFTARI GÖNDERME YAPTI

    Beşiktaş taraftarları da PAOK kulübünün tahrik edici bu durum karşısında, Dolmabahçe Sarayı önünde göndermeli pankart açtı.

    Pankartta Atatürk'ün temsili bir Yunanlı'yı denize dökmesi ve altında, "Atatürk'ün askerleriyiz" notu ile yer aldı.

    Beşiktaş taraftarından PAOK maçı öncesi göndermeli pankart #2

    Görüş Bildir