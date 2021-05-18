Beşiktaş'ı bekleyen Şampiyonlar Ligi tehlikesi

Maddi krizle boğuşan Beşiktaş, şampiyonlukla birlikte kasasını dolduracak. Beşiktaş'ta şampiyonluktan sonra gözler Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea-Manchester City finaline çevrildi.

2015-16 ve 2016-17 sezonlarının ardından 3 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, ekonomik anlamda büyük bir payın sahibi olacak.

DEV PARA GİRDİSİ

Siyah-beyazlılar performans primi (80 milyon TL), sezon sonu sıralama primi (50 milyon TL) ve “Ayak bastı parası”yla birlikte kasaya önemli bir girdi sağlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne direk katılımdan ise 40 milyon euronun gelmesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile aynı ligin takımı Chelsea karşı karşıya gelecek.

Kupayı Manchester City kazanası durumunda Süper Lig şampiyonu statü gereği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu durumda Süper Lig şampiyonu yaklaşık 20 milyon euroluk gelir elde edecek.

Takımın sezon içinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği performans primleri de ekstra gelir olarak hanesine yazılacak.

BEŞİKTAŞ'TA GERGİN BEKLEYİŞ

Ancak Chelsea'nin finalde kupayı kazanması halinde Premier Lig'i ilk 4 sırada bitirmesi bekleniyor. Şu an için Liverpool'un 1 puan önünde 4. sırada yer alan Maviler, eğer 5. sıraya düşer de kupayı kazanırsa siyah-beyazlıların direkt Şampiyonlar Ligi'ne gitmesinin önü kapanacak.

Kara Kartal'da gözler hem Premier Lig'deki hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda olacak.