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    Beşiktaş'ın Avrupa'da kaybı 190 milyon lirayı geçti

    Beşiktaş'ın Avrupa'da kaybı 190 milyon lirayı geçti

    Beşiktaş'ın Ajax yenilgisiyle birlikte, Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam para ödülü kaybı 14 milyon euroya (190 milyon TL) ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 15:17
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    Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çıktığı 5. maçtan da yenilgiyle ayrılan Beşiktaş yine puan ve primle tanışamadı.

    Siyah-beyazlılar’ın dev turnuvadaki toplam para ödülü kaybı 14 milyon euroya (190 milyon lira) ulaştı.

    UEFA sezon başında gruplarda elde edilecek her galibiyet için kulüplere 2.8 milyon euro (38 milyon lira) prim verileceğini ilan etmişti. Beraberliğin prim miktarı ise 930 bin euro (12.5 milyon lira) olarak belirlenmişti.

    Beşiktaş ın Avrupa da kaybı 190 milyon lirayı geçti #1

    DORTMUND’DAN DA PUAN ALAMAZSA PARA ÖDÜLÜ KAZANAMAYACAK

    Siyah-beyazlılar gruptaki bütün maçlarını kazanmış olsaydı 14 milyon euroyu kasasına koyacaktı.

    Beşiktaş gruptaki son maçını 7 Aralık Salı günü Borussia Dortmund'la deplasmanda oynayacak. Kartal, Almanya'dan da puansız dönerse UEFA'dan hiç para ödülü kazanamadan maçlarını tamamlamış olacak.

    Beşiktaş ın Avrupa da kaybı 190 milyon lirayı geçti #2

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