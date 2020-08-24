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Şampiyonlar Ligi Haberleri

PAOK maçı kadrosuna 3 isim alınmadı

PAOK maçı kadrosuna 3 isim alınmadı

Beşiktaş'ın yarın Yunan takımı PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı için Selanik'e götüreceği 19 kişilik kadroda yer alan isimler belli oldu.