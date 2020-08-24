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PAOK maçı kadrosuna 3 isim alınmadı
Beşiktaş'ın yarın Yunan takımı PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı için Selanik'e götüreceği 19 kişilik kadroda yer alan isimler belli oldu.
- Haber Merkezi
- 24.08.2020 - 11:35
- Güncelleme : 24.08.2020 - 11:35
Beşiktaş'ın yarın Yunan takımı PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı için Selanik'e götüreceği 19 kişilik kadroda yer alan isimler belli oldu.
LJAJIC DE KAMP KADROSUNDA YOK
Kadroda sakatlıkları bulunan Adem Ljajic ve Douglas'ın yanı sıra takımda düşünülmeyen Mirin de Selanik'e götürülen kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın paylaştığı PAOK maçı kadrosu şu şekilde: