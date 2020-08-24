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    PAOK maçı kadrosuna 3 isim alınmadı

    Beşiktaş'ın yarın Yunan takımı PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı için Selanik'e götüreceği 19 kişilik kadroda yer alan isimler belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 11:35
    • Güncelleme : 24.08.2020 - 11:35
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    PAOK maçı kadrosuna 3 isim alınmadı

    Beşiktaş'ın yarın Yunan takımı PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı için Selanik'e götüreceği 19 kişilik kadroda yer alan isimler belli oldu.

    LJAJIC DE KAMP KADROSUNDA YOK

    Kadroda sakatlıkları bulunan Adem Ljajic ve Douglas'ın yanı sıra takımda düşünülmeyen Mirin de Selanik'e götürülen kadroda yer almadı.

    Beşiktaş'ın paylaştığı PAOK maçı kadrosu şu şekilde:PAOK maçı kadrosuna 3 isim alınmadı #1

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