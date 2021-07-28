Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde kasasına girecek para

Galatasaray'ın PSV'ye yenilmesiyle, tek başına ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın kasasına 35 milyon euro para girecek.

Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olduğu maçın ardından İstanbul'da da oynanan maçı 2-1 kaybetti.

Sarı-kırmızılılar bu skorla Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansını kaçırdı ve turnuvaya veda eti.

Galatasaray'ın elenmesiyle Devler Ligi'ne ülkemizden katılan tek takım Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ın da tek temsilci olarak katılacağı turnuvadan kasasına koyacağı gelir de belli oldu.

BEŞİKTAŞ DEVLER LİGİ'NDEN EN AZ 35 MİLYON EURO KAZANACAK

Siyah beyazlılar, 15 milyon euro (150 milyon TL) ayakbastı parasının yanında yaklaşık 20 milyon euro (200 milyon TL) da yayın geliri elde edecek.

Öte yandan gruplarda alınacak her galibiyet için 2.7 milyon euro verilirken, beraberlik için de 900 bin euro ödeniyor.