Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PAOK oldu. Mücadele tek maç olarak Selanik'te oynanacak.

Trabzonspor'un aldığı ceza sonrasında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak olan siyah-beyazlıların rakibi belli oldu.

RAKİP YUNAN EKİBİ PAOK

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleşti.

PAOK ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı maç 25 ya da 26 Ağustos'ta Selanik'te oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

PAOK - Beşiktaş

AZ Alkmaar - Viktoria Plzen

Lokomotiva Zagreb - Rapid Wien

SELANİK'TE TEK MAÇ OYNANACAK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.

STOCH DA PAOK'TA

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Miroslav Stoch da PAOK'un etkili isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun maçta forma giyip giymeyeceği henüz bilinmiyor.