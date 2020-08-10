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    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PAOK oldu. Mücadele tek maç olarak Selanik'te oynanacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 13:07
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 13:07
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    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

    Trabzonspor'un aldığı ceza sonrasında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak olan siyah-beyazlıların rakibi belli oldu.

    RAKİP YUNAN EKİBİ PAOK

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleşti.

    PAOK ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı maç 25 ya da 26 Ağustos'ta Selanik'te oynanacak.

    Beşiktaş ın Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi #1

    İŞTE EŞLEŞMELER

    PAOK - Beşiktaş

    AZ Alkmaar - Viktoria Plzen

    Lokomotiva Zagreb - Rapid Wien

    SELANİK'TE TEK MAÇ OYNANACAK

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.

    STOCH DA PAOK'TA

    Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Miroslav Stoch da PAOK'un etkili isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun maçta forma giyip giymeyeceği henüz bilinmiyor.

    Beşiktaş ın Şampiyonlar Ligi ndeki rakibi #2

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