Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

Beşiktaş, Devler Ligi C Grubu'nda Borussia Dortmund, Sporting ve Ajax ile rakip oldu.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın rakipleri Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting oldu.

Diğer grublara nazaran daha kolay bir kura çeken Beşiktaş'ın en zorlu rakibi ise Alman temsilcisi Borussia Dortmund.

Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki rakiplerini gelin birlikte tanıyalım.

BORUSSIA DORTMUND

Beşiktaş'ın gruptaki en zorlu rakibi şüphesiz Dortmund. Bundesliga'da 8 şampiyonluğu bulunan Dortmund'un oynadığı hücum futbolu Beşiktaş'ı zorlayabilir.

Dortmund'un en güçlü silahı ise transfer döneminin yıldız isimlerinden genç oyuncu Erling Haaland...

AJAX

Hollanda Ligi'nin en zorlu ve geçmişi en güçlü olan takımı Ajax... Temsilcimizi Dortmund'dan sonra en çok zorlayacak takım olacağı kesin.

Total futbolun merkezi kabul edilen kulüp Devler Ligi'nde bu sezon iyi bir başarı hedefliyor.

35 lig şampiyonluğu bulunan Ajax'ın 4 tane Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu bulunuyor.

SPORTING

Beşiktaş'ın diğer rakiplerine nazaran daha rahat mücadele vereceği takım ise Sporting...

19 Portekiz Ligi şampiyonluğu bulunan Sporting'de en güçlü silah ise 28 yaşındaki Paulinho.