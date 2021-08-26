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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri, Borussia Dortmund, Sporting ve Ajax oldu.
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 20:10
- Güncelleme : 26.08.2021 - 20:23
Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki rakipleri Borussia Dortmund, Sporting ve Ajax oldu.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu İZLE
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