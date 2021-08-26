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    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

    Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri, Borussia Dortmund, Sporting ve Ajax oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 20:10
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 20:23
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