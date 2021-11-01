Beşiktaş'ın Sporting Lizbon maçı kamp kadrosu

Rosier, Vida, Pjanic, N'Koudou, Kenan Karaman, Batshuayi ve UEFA listesinde bulunmayan Güven Yalçın, Beşiktaş'ın Sporting maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi 4. grup maçı için kamp kadrosunu açıkladı.

VIDA DA YOK

Siyah-beyazlıların kadrosunda 5 eksik olduğu duyuruldu. Rosier, N'Koudou, Batshuay, Pjanic ile birlikte sol baldırında ağrıları devam eden Domagoj Vida'nın da kadroda olmadığı bildirildi.





İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU



