Euro
11.0381
-0.68%
Dolar
9.5279
-0.64%
Altın
549.68
-0.06%
Borsa
1.535
0.87%
Bitcoin
584.225
0.50%
BTXN Coin
26.86
1.55%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C
    Beşiktaş'ın Sporting Lizbon maçı kamp kadrosu

    Beşiktaş'ın Sporting Lizbon maçı kamp kadrosu

    Rosier, Vida, Pjanic, N'Koudou, Kenan Karaman, Batshuayi ve UEFA listesinde bulunmayan Güven Yalçın, Beşiktaş'ın Sporting maçı kadrosuna alınmadı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 17:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş, Sporting Lizbon ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi 4. grup maçı için kamp kadrosunu açıkladı.

    VIDA DA YOK

    Siyah-beyazlıların kadrosunda 5 eksik olduğu duyuruldu. Rosier, N'Koudou, Batshuay, Pjanic ile birlikte sol baldırında ağrıları devam eden Domagoj Vida'nın da kadroda olmadığı bildirildi.

    Beşiktaş ın Sporting Lizbon maçı kamp kadrosu #1

    İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

    Beşiktaş ın Sporting Lizbon maçı kamp kadrosu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir