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Beşiktaş'ın Sporting Lizbon maçı kamp kadrosu
Rosier, Vida, Pjanic, N'Koudou, Kenan Karaman, Batshuayi ve UEFA listesinde bulunmayan Güven Yalçın, Beşiktaş'ın Sporting maçı kadrosuna alınmadı.
- Haber Merkezi
- 01.11.2021 - 17:28
- Güncelleme : 01.11.2021 - 17:41
Beşiktaş, Sporting Lizbon ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi 4. grup maçı için kamp kadrosunu açıkladı.
VIDA DA YOK
Siyah-beyazlıların kadrosunda 5 eksik olduğu duyuruldu. Rosier, N'Koudou, Batshuay, Pjanic ile birlikte sol baldırında ağrıları devam eden Domagoj Vida'nın da kadroda olmadığı bildirildi.