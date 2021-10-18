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    Beşiktaş'ın Sporting maçı kadrosu açıklandı

    Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le oynayacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 18:30
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 18:39
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    Beşiktaş'ın Sporting maçı kadrosu açıklandı

    Temsilcimiz Beşliktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.

    Yarın akşam 19:45'te başlayacak mücadeleyi hakem Slavko Vincic yönetecek.

    KAMP KADROSU BELLİ OLDU

    Maç öncesinde siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.

    Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

    Beşiktaş ın Sporting maçı kadrosu açıklandı #1

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