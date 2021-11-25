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Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın’a destek
Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar, Sergen Yalçın'a destek verdi.
- DHA
- 25.11.2021 - 09:25
- Güncelleme : 25.11.2021 - 10:11
Beşiktaş ’ın Ajax’a mağlup olduğu karşılaşmanın sonrasında siyah-beyazlı taraftarlardan, teknik direktör Sergen Yalçın’a destek geldi.
Karşılaşmanın son dakikaları ve maç sonrasında Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Sergen Yalçın’dan takımı tribünlere getirmesini istedi.
“SERGEN TAKIMI AYAĞA KALDIR”
Yalçın, taraftarı selamlamak için tekrardan yeşil zemine gelirken, taraftarlar “Sergen takımı ayağa kaldır” yönünde uzun süre tempo tuttu.