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    Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın’a destek

    Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar, Sergen Yalçın'a destek verdi.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 10:11
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    Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın’a destek

    Beşiktaş ’ın Ajax’a mağlup olduğu karşılaşmanın sonrasında siyah-beyazlı taraftarlardan, teknik direktör Sergen Yalçın’a destek geldi.

    Karşılaşmanın son dakikaları ve maç sonrasında Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Sergen Yalçın’dan takımı tribünlere getirmesini istedi.

    “SERGEN TAKIMI AYAĞA KALDIR”

    Yalçın, taraftarı selamlamak için tekrardan yeşil zemine gelirken, taraftarlar “Sergen takımı ayağa kaldır” yönünde uzun süre tempo tuttu.

    Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın’a destek #1

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