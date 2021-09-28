Beşiktaş'ta Umut Meraş da sakatlandı

Beşiktaş'ta Umut Meraş da sakatlandı

Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Ajax deplasmanında Umut Meraş da katıldı.

Sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşayan Beşiktaş'a Ajax maçında bir kötü haber daha geldi.

71. DAKİKADA SAKATLANDI

Karşılaşmanın 71. dakikasında Umut Meraş sakatlandı ve kenara geldi, yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'taki ilk resmi maçına Hollanda'da çıkan genç futbolcu, 18 yaşındaki Serdar Saatçi ile birlikte stoper ikilisinde görev alırken, stoperdeki N'Sakala sol beke geçti.