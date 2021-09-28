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    Beşiktaş'ta Umut Meraş da sakatlandı

    Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Ajax deplasmanında Umut Meraş da katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 21:52
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    Beşiktaş'ta Umut Meraş da sakatlandı

    Sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşayan Beşiktaş'a Ajax maçında bir kötü haber daha geldi.

    71. DAKİKADA SAKATLANDI

    Karşılaşmanın 71. dakikasında Umut Meraş sakatlandı ve kenara geldi, yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar oyuna dahil oldu.

    Beşiktaş'taki ilk resmi maçına Hollanda'da çıkan genç futbolcu, 18 yaşındaki Serdar Saatçi ile birlikte stoper ikilisinde görev alırken, stoperdeki N'Sakala sol beke geçti.

    Beşiktaş ta Umut Meraş da sakatlandı #1

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