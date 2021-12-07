Borussia Dortmund-Beşiktaş - CANLI SKOR

Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Beşiktaş, deplasmanda Alman ekibi Borussia Dortmund’a 5-0 mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk oldu.

Mücadeleye baskılı başlayan Alman ekibi, tehlikeli pozisyonlar üretti. Maçın 29. dakikasında sahneye çıkan Malen, topu ağlara gönderdi ve Dortmund’u 1-0 öne geçiren golü attı.

45+1. dakikada Welinton ceza sahası içinde yaptığı faul ile kırmızı kart gördü ve penaltıya sebep oldu.

45+2’de topun başına geçen Marco Reus, penaltıyı gole çevirdi ve takımını 2-0 öne geçirdi. Bu golle Dortmund, devre arasına 2-0 üstün gitti.

DORTMUND FARKA GİTTİ

Alman ekibi, ikinci yarıya da tempolu başladı. Beşiktaş kalesinde tehlikeli pozisyonlar üreten Dortmund, 53. dakikada Marco Reus’un attığı gol ile farkı 3’e çıkardı.

İkinci yarıda oyuna dahil olan Erling Haaland, 68. dakikada durumu 4-0’a getirdi. 81. dakikada da sahneye çıkan Norveçli oyuncu attığı kafa golüyle durumu 5-0’a getirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Dortmund, evinde Beşiktaş’ı 5-0 yenerek grup maçlarını tamamladı. Temsilcimiz Beşiktaş ise gruptaki bütün maçlarını kaybederek Şampiyonlar Ligi’nde puansız bir şekilde ayrıldı.