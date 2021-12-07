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    Borussia Dortmund - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Borussia Dortmund - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Dortmund'la karşılaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 10:03
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    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak.

    Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. Borussia Dortmund-Beşiktaş maçını Exxen Sport kanalı canlı yayınlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Pongracic, Hummels, Guerreiro, Witsel, M. Wolf, Bellingham, Reus, Haaland, Malen

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Souza, Ghezzal, Can, Necip, Larin, Batshuayi

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