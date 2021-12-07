Borussia Dortmund - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Dortmund'la karşılaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak.

Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. Borussia Dortmund-Beşiktaş maçını Exxen Sport kanalı canlı yayınlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Pongracic, Hummels, Guerreiro, Witsel, M. Wolf, Bellingham, Reus, Haaland, Malen

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Souza, Ghezzal, Can, Necip, Larin, Batshuayi